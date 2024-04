Von Rad geschleudert und schwer am Kopf verletzt

Der 37-Jährige wurde dadurch kopfüber von seinem Rennrad auf die Straße geschleudert und zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu. Die Rettung brachte ihn in die Innsbrucker Klinik. Der 27-jährige Deutsche erlitt eine Verletzung an der linken Hand. Er begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.