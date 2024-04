Ayda Field hat immer noch Sex mit Robbie Williams

In der britischen TV-Show „Loose Women-2 sagte sie: „Ich glaube, es war eine Anspielung auf einen Podcast, den ich gemacht habe, eine Art Podcast für Mütter, in dem ich nur Witze über die vier Kinder gemacht habe. Das machte Schlagzeilen, also fragten sie Rob danach und er beschloss, weiter ins Detail zu gehen, so wie er es tut.”