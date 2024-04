Wer ist vor Harnwegsinfekten besser geschützt?

Auslöser für Blasenentzündungen sind meist sogenannte uropathogene E. Coli-Bakterien. Diese binden mit ihren fadenförmigen Fortsätzen, den sogenannte Pili, an die Zellen von Blase, Harnleiter oder Harnröhre und setzen so die Infektion in Gang. Frauen sind übrigens häufiger davon betroffen als Männer.