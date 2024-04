Im Frühling drohen vielen wieder rote Augen

„Bei einer allergischen Konjunktivitis reicht oft eine Selbstbehandlung aus, etwa indem die Augen mit Kochsalzlösung gespült und pflegende befeuchtende Augentropfen eingetropft werden“, so Prim. Krepler weiter. Darüber hinaus können antiallergische Augentropfen verabreicht werden. In schweren Fällen werden Antihistaminika in Tablettenform verschrieben, um die Beschwerden zu lindern.