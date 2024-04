Für Sparta! Auch diese „Krieger“ reißen Käfig ein

Narges Mohseni (33) wurde bereits in Wien geboren, ihre Eltern waren jedoch aus dem Iran geflüchtet. Acht Jahre Militärdienst waren genug für den Vater, der die Familie schützen wollte. Man landete – wie Danaev – in Traiskirchen, bezog später eine Wohnung in Mödling. In seiner Heimat Judotrainer, begeisterte Papa Mohseni die kleine Narges früh für den Kampfsport. „Mit sieben Jahren hab ich begonnen.“ Die Leidenschaft dafür ist geblieben ...