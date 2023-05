Wie der Corona-Fonds nun die Gräben schließen soll

Während Schwarz-Blau in Salzburg in den Startlöchern steht, wird in Niederösterreich bereits losgelegt. Am Dienstag wollen ÖVP-Landeschefin Johanna Mikl-Leitner und ihr FPÖ-Landesvize Udo Landbauer den Corona-Fonds, das umstrittenste gemeinsame Projekt, präsentieren. Das Grundgerüst des Prestigeprojekts steht aber bereits.