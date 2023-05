So könnte es weitergehen!

Zweieinhalb Stunden lang gebannt einer übertitelten polnischsprachigen Aufführung zu folgen, die einen hervorragenden Ruf einlösen kann: So stellt man sich Festwochen vor. „Pieces of a Woman“, ein Gastspiel des TR Warszawa im Akademietheater, ist ein Treffer. Mit der Netflix-Verfilmung des Stücks von Kata Weber hat sich der ungarische Regisseur Kornél Mundruczó 2020 die Tür zur US-Karriere geöffnet. Das Verhängnis einer letal endenden Hausgeburt und der folgenden Verheerungen in den Seelen ist ein packender Stoff und die Umsetzung ein Beispiel perfekter Balance zwischen sarkastisch schwebendem Konversationston, schwarzer Tragödie und dem finalen Appell zur Zuversicht.