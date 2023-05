BÄM! - Die besten Hits und schönsten Momente

Hits, Gags, gute Laune

Das Musical-Ensemble zeigt gemeinsam mit dem Bruckner Orchester und dem Chor des Linzer Landestheaters in 135 Minuten seine schönsten und persönlichsten Momente aus dem letzten Jahrzehnt. Verstärkung kommt von bekannten Gesichtern aus vergangenen Spielzeiten. So sorgten bei der Premiere Lisa Antoni und Publikumsliebling Rob Pelzer für tosenden Applaus und Jubelchöre. Aber die schwungvolle Zeitreise mit vielen großen Songs hat auch viel Herz und Witz. Es wird auf der Bühne sogar gekocht und in Erinnerungen geschwelgt.