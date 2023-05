Illegales Straßenrennen auf Autobahn geliefert

Versuch, Kontrolle zu umfahren

Durch das Befahren der Lkw-Spur versuchten die vier Raser noch, sich an der Grenzkontrollstelle Karawankentunnel einem Anhalten zu entziehen, konnten aber kurz vor der Mautstation von der Polizei gestoppt werden. „Die Lenker zeigten sich geständig. Es ist anzumerken, dass sich in jedem Fahrzeug noch mindestens eine bis drei weitere Personen befanden. Zudem herrschten nasse und rutschige Fahrbahnverhältnisse“, so ein Polizist.