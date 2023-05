SPÖ-Politiker starb nach langer schwerer Krankheit

„Führende Persönlichkeit“

„Mit Karl Frais verlieren wir eine führende Persönlichkeit in der oberösterreichischen Sozialdemokratie, die uns als treuer Freund und kluger Ratgeber fehlen wird. Sein Vermächtnis für faire Bildungschancen und ein respektvolles Miteinander werden wir in seinem Sinne in unserem Engagement weitertragen. Mit Leidenschaft und Bedacht - so wie er es uns, viele Jahre als einer unserer Großen, vorgelebt hat“, würdigte SPOÖ-Vorsitzender Michael Lindner den Verstorbenen.