Trauer um 46-Jährigen nach tödlichem Sturz

Nach dem Todessturz des Landwirts und Unternehmers Franz L. (46) am Mittwochnachmittag auf seinem Pferdehof in St. Marienkirchen bei Schärding war in der Gemeinde auch am darauffolgenden Tag das Entsetzen noch groß. „Ich hab’ kurz vor 20 Uhr einen Anruf erhalten, in dem mir sein Tod mitgeteilt worden ist – ich war in einer Schockstarre“, sagt Bürgermeister Bernhard Fischer.