10 Millionen Euro mehr für Deutschförderung

Durch diese Aufstockung von zehn Millionen Euro könne auch die Anzahl der Planstellen für Lehrkräfte, die in allgemeinbildenden Pflichtschulen in der Deutschförderung tätig sind, ab dem kommenden Schuljahr um rund ein Viertel erhöht werden - von 442 auf 577 Planstellen. 1.369.000 Euro der zusätzlichen Summe landen in Niederösterreich, was im weiten Land eine Erhöhung der Planstellen von 61,7 auf 80,2 zur Folge hat.