„Wir lösen Probleme, statt die Tiere zu töten!“

Monitoring als Lösung?

„Die GPS-Sender liefern uns wichtige Daten, die uns den Umgang mit den Tieren erleichtern“, so der Tarviser Paolo Molinari: „Dank der Positionsdaten können wir auch Schafzüchter warnen, wenn sich der Bär ihrer Herde nähert.“ Italien und Slowenien betreiben aktives Monitoring und Forschung. In Kärnten werden lediglich Proben bei Rissen und Schäden genommen. Molinari: „Bauern und Nutztiere liegen uns genauso am Herzen wie die Wildtiere, daher suchen wir nach Lösungen für Probleme und versuchen nicht, die Tiere einfach zu töten.“