Wir stellen vor: Das ist Bär Francesco!

Francesco stammt übrigens aus der Bären-Population aus der italienischen Region Trentino, zu der auch die Bärin JJ4 gehört, die in Südtirol einen Jogger tötete. Franzesco wurde 2008 von Bärin KJ2 geboren und ist wegen eines Gendefekts blond; sein Bruder M3 hat sogar ein weißes Fell. Franceso ist der einizge der Trentino-Bären, der sich in Kärntens Nachbaregion Friaul-Julisch-Venetien sesshaft gemacht hat und gilt hier nicht als Problembär. Anders als seine Mutter, die 2017 einen Pensionisten am Arm verletzt und daraufhin in der Provinz Trient im August 2018 getötet wurde. Braunbär Francesco ist wiegt fast 300 Kilogramm.