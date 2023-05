Für Graz angelte sich Reiter einen „dicken Fisch“

Nachdem der Dornbirner Jakob Reiter am vorigen Wochenende beim Masters in Neusiedl mit Michael Klemen überraschend auf Rang neun gelandet war, geht es für den 24-Jährigen diesen Samstag beim Open II-Event in Graz weiter. Als Partner für das Turnier konnte Reiter einen richtig „dicken Fisch“ an Land ziehen: Felix Friedl.