Das verspricht Gastjurorin Caroline Athanasiadis

Antwort im Herzen

„In dem Moment, in dem ich Florians Stimme am Telefon gehört habe, habe ich die Antwort in meinem Herzen gekannt - ich werde nicht weitermachen, egal, was mir die anderen sagen. Ich habe schon lange gewonnen. Ich habe in jedem Training mit dem Flo gewonnen, einen Freund gewonnen - und das zählt mehr“, sagte Klebow zu ihrer Entscheidung, nicht ohne Gschaider weiterzumachen.