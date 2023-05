„Dancing Stars“: Bitteres Aus für Lilian Klebow!

Pointner als „Superhecht“ am Parkett

Die Show eröffneten schließlich Alexander Pointner und Manuela Stöckl mit einem Quickstep zu „You‘re The One That I Want“. „Du bist so sympathisch, ich seh euch so gern“, so Gast-Jurorin Katharina Straßer. Seine Performance sei „super unterhaltsam“, freute sich die Schauspielerin über „Superhecht“ Pointner.