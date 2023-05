Kritik an planloser Integrationshilfe „StartWien“

Die zuständige MA 17 versprach in ihrer Antwort auf die Rechnungshof-Kritik, künftig in allen Bereichen mehr Kontrollmöglichkeiten zu schaffen. Die Wiener ÖVP sieht in der Kritik des Rechnungshofs dennoch einen „exemplarischen“ Beleg dafür, dass „StartWien“, wie die gesamte Wiener Integrationspolitik, „teuer und ineffektiv“ sei.