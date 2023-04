Sieben von zehn können weder lesen noch schreiben

AMS niederschwellig unterstützen

Dem AMS wolle man damit keine Konkurrenz machen. Man könne aber niederschwellig unterstützen. Ziel wäre es ohnehin, dass sich die Betroffenen an den neuen Arbeitsstätten weiterbilden und in höhere Stellen aufsteigen. „Das ist auch die Intention unserer Partner aus der Wirtschaft. Viele bieten ihren neuen Mitarbeitern eigene Fortbildungsmöglichkeiten an. Zudem bauen wir unser Angebot an Deutschkursen kontinuierlich aus. Diese sind auch berufsbegleitend möglich“, so die Integrationsexpertin.