Politik lässt wichtige Berufsgruppe links liegen

Neben der Aufnahme in den Eltern-Kind-Pass kämpft die Orthoptistin auch darum, mit der Gesundheitskasse abrechnen zu können. Das ist derzeit in Oberösterreich nicht möglich, weshalb auch kaum Orthoptistinnen in Augenfacharztordinationen arbeiten. „Augenärzte wollen sich keine Orthoptistin leisten, weil sie das, anders als etwa in Niederösterreich, nicht abrechnen können.“