Goldene Zeiten

Wie ein Keulenschlag trifft die Inflation Österreich mit 9,8 Prozent im April. Damit ist die Geldentwertung erneut angestiegen und deutlich höher als in Deutschland (7,2%). Die EZB bekommt die selbst verschuldete Teuerung mit der neuerlichen Zinsanhebung um 0,25 Prozent nicht in den Griff. Wifo-Experten rechnen bereits mit einer Jahresinflation von über 7 Prozent für 2023. Als einzig wirksamer Inflationsschutz erweist sich Gold. Der Goldpreis liegt mit 2050 Dollar je Unze nahe am Allzeithoch von 2071. Seit den späten 90er-Jahren, als Gold noch bei 250 Euro stand, empfehle ich Gold als Anlage - auch jetzt.