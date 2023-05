So viel CO2 spart der Kauf gebrauchter Elektronik

„Dennoch dürfen solche Zahlen nicht als Freibrief verstanden werden, um sorglos mehr zu konsumieren“, sagte refurbed-Co-Gründer Peter Windischhofer und forderte bessere politische Rahmenbedingungen für die Reparatur und das Recycling von Produkten. Refurbed wurde 2017 in Wien gegründet und vertreibt generalüberholte Elektrogeräte, darunter etwa Smartphones, Tablets und Laptops aber auch Haushaltsgeräte und Sportartikel. Das Unternehmen ist derzeit in sieben Ländern vertreten, neben Österreich und Deutschland etwa auch in Schweden und Italien.