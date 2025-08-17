Vorteilswelt
Stürmer vor Transfer

Angelt sich Werder bald nächsten ÖFB-Teamspieler?

Fußball International
17.08.2025 16:29
Wechselt Michael Gregoritsch schon bald zu Werder Bremen?
Wechselt Michael Gregoritsch schon bald zu Werder Bremen?(Bild: Urbantschitsch Mario)

Er könnte schon bald der fünfte ÖFB-Legionär bei Werder Bremen sein. Teamstürmer Michael Gregoritsch steht laut der „Bild“ auf dem Wunschzettel der „Weser“ und könnte nun schon bald wechseln.

Der 31-jährige Stürmer wird den SC Freiburg nach drei Jahren wohl noch diesen Sommer verlassen - und wie es aussieht, könnte es den Steirer zu Werder Bremen ziehen, die nach dem Abgang von Marvin Ducksch verzweifelt nach einem neuen „Neuner“ suchen. Den Transfer könne sich Gregoritsch laut der „Bild“ grundsätzlich gut vorstellen.

(von links) Marko Arnautovic, Sebastian Prödl, Richard Strebinger und Zlatko Junuzovic bei ...
(von links) Marko Arnautovic, Sebastian Prödl, Richard Strebinger und Zlatko Junuzovic bei Werder Bremen.(Bild: Birbaumer Christof)

Fünfter ÖFB-Legionär
Der SV Werder Bremen bleibt ein beliebter Verein für österreichische Legionäre. Derzeit stehen mit Kapitän Marco Friedl, Romano Schmid, Maximilian Wöber und Marco Grüll vier Teamspieler im Kader. Auch in der Vergangenheit spielten mehrere Österreicher für die „Weser“. Zlatko Junuzovic, Sebastian Prödl, Florian Grillitsch oder auch Marko Arnautovic streiften sich einst das grüne Trikot über.

Kapitän Marco Friedl (rechts) tobt nach dem blamablen Pokal-Aus in der ersten Runde.
„Ansonsten wird ...“
Nach Pokal-Blamage: Friedl-Ansage an Werder-Bosse!
16.08.2025

Weitere Transfers geplant
Neben Michael Gregoritsch sollen auch noch weitere Transfers getätigt werden – das Cup-Debakel gegen Arminia Bielefeld hat wohl die Werder-Bosse wachgerüttelt. Mit Alexander Schwolow soll ein Routinier im Tor kommen, Frankfurts Elias Baum soll ebenfalls anheuern.

