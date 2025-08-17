Angelt sich Werder bald nächsten ÖFB-Teamspieler?

Der 31-jährige Stürmer wird den SC Freiburg nach drei Jahren wohl noch diesen Sommer verlassen - und wie es aussieht, könnte es den Steirer zu Werder Bremen ziehen, die nach dem Abgang von Marvin Ducksch verzweifelt nach einem neuen „Neuner“ suchen. Den Transfer könne sich Gregoritsch laut der „Bild“ grundsätzlich gut vorstellen.