Angelt sich Werder bald nächsten ÖFB-Teamspieler?

Er könnte schon bald der fünfte ÖFB-Legionär bei Werder Bremen sein. Teamstürmer Michael Gregoritsch steht laut der „Bild“ auf dem Wunschzettel der „Weser“ und könnte nun schon bald wechseln.
Der 31-jährige Stürmer wird den SC Freiburg nach drei Jahren wohl noch diesen Sommer verlassen - und wie es aussieht, könnte es den Steirer zu Werder Bremen ziehen, die nach dem Abgang von Marvin Ducksch verzweifelt nach einem neuen „Neuner“ suchen. Den Transfer könne sich Gregoritsch laut der „Bild“ grundsätzlich gut vorstellen.
Fünfter ÖFB-Legionär
Der SV Werder Bremen bleibt ein beliebter Verein für österreichische Legionäre. Derzeit stehen mit Kapitän Marco Friedl, Romano Schmid, Maximilian Wöber und Marco Grüll vier Teamspieler im Kader. Auch in der Vergangenheit spielten mehrere Österreicher für die „Weser“. Zlatko Junuzovic, Sebastian Prödl, Florian Grillitsch oder auch Marko Arnautovic streiften sich einst das grüne Trikot über.
Weitere Transfers geplant
Neben Michael Gregoritsch sollen auch noch weitere Transfers getätigt werden – das Cup-Debakel gegen Arminia Bielefeld hat wohl die Werder-Bosse wachgerüttelt. Mit Alexander Schwolow soll ein Routinier im Tor kommen, Frankfurts Elias Baum soll ebenfalls anheuern.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.