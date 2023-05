Als Polizei kam, mampften Diebe gerade die Beute

Die drei Burschen im Alter von 12 bzw. 14 Jahren, alle aus dem Bezirk Braunau, haben am Mittwoch gegen 13.45 Uhr einen unversperrten, jedoch verschlossenen Automaten am Bahnhof in Mauerkirchen geöffnet. Sie plünderten das darin befindliche Bargeld sowie Getränke, Süßigkeiten und Snacks.