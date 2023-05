Gefährdete Arten: Schmetterlinge sterben leise

Die Vielfalt des Lebens steht unter Druck! Unter dem Titel „Das Spiel des Lebens - Artenvielfalt“ legt das Landesmuseum Kärnten in einer neuen Sonderausstellung den Fokus daher auf Kulturlandschaften als Ökosysteme. „Es findet zurzeit ein extremer Wandel in der Artenvielfalt statt“, so Christian Wieser, zoologischer Museumsleiter: „Daher wird das umfangreiche Thema auch in unserer Sonderausstellung veranschaulicht.“