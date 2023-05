Die Royals proben die Krönung - mit den Kindern!

Der Countdown zur Krönung von König Charles und Königin Camilla am Samstag läuft. Und damit am großen Tag auch alles glattläuft, wird wenige Tage zuvor auch kräftig geprobt. Nicht das Königspaar sowie Prinz William und Prinzessin Kate mussten am Mittwoch in der Westminster Abbey ran, sondern auch ihre Kinder, Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis.