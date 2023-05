Lkw-Lenker rammte führerloses Auto und flüchtete

Gegen 20 Uhr stellte der 26-jährige Einheimische sein Auto auf dem Parkplatz der Goldriedbergbahnen in Matrei ab. Am nächsten Tag gegen 9 Uhr wollte er das Auto wieder holen, als er bemerkte, dass an seinem Auto jemand Schaden verursacht hatte. Laut Polizei dürfte dieser von einem unbekannten zweiten Fahrzeug stammen. Wegen der Schwere der Beschädigung gehen die Ermittler davon aus, dass es sich bei diesem um einen Lkw handelt.