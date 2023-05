Großer Aufmarsch der heimischen Musikkapellen

Nicht nur Maibaumfestivitäten sind am Tag der Arbeit in aller Munde. Zahlreiche Musikkapellen in ganz Tirol hörte man am Montag bereits von Weitem durch die Straßen der vielen Ortschaften spielen. Einige Kapelle, etwa jene in Kufstein, spielte bereist in den Morgenstunden groß auf. Einige andere waren im Laufe des Vormittages aktiv.