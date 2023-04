Viele Schlepper belasten die Justiz

Tägliche Prozesse wegen Schlepperei

Weil nämlich der Ort der Straftat das Burgenland ist, werden die Schlepper in der Justizanstalt Eisenstadt untergebracht, die Verhandlungen finden am Landesgericht in Eisenstadt statt. Das bedeutet, dass sich Staatsanwälte und Richter nahezu täglich mit den Verdächtigen befassen müssen. Allein vergangene Woche gab es fünf diesbezügliche Prozesse, manchmal sind es sogar drei bis fünf pro Tag! Auch ihre Strafhaft – Schlepper werden ausnahmslos zu unbedingten Strafen verurteilt – sitzen sie im Regelfall in Eisenstadt ab, was immer wieder zu Platzproblemen im einzigen Gefängnis des Burgenlandes führt.