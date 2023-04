Steiermark drohen 50.000 weitere offene Stellen

Produktion und öffentlicher Dienst am stärksten betroffen

Da gleichzeitig eine Pensionierungswelle rollt, droht der Steiermark laut Berechnungen der Forschungsinstitute Synthesis und Wifo bis zum Jahr 2040 eine zusätzliche Personallücke von 50.610 Stellen - vor allem in den Bereichen Produktion, öffentlicher Dienst, Handel und Gesundheit. Als Folge könnte die steirische Wirtschaftsleistung um neun Prozent sinken, dem Landeshaushalt würden 3,5 Milliarden Euro an Einnahmen fehlen, so die düstere Prognose.