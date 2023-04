Das sind die Tücken der Vier-Tage-Woche

In der Arbeitszeit-Diskussion ist wieder Bewegung, Teile der Wirtschaft und die Gewerkschaft finden Gefallen an der Vier-Tage-Woche. Betriebe erwarten sich davon, dass sie so attraktiver für die dringend gesuchten Mitarbeiter werden. Für Arbeitnehmervertreter ist die verlängerte Freizeit gut für Gesundheit, Vereinbarkeit mit Familie und Hobbies, und die Leute würden mindestens gleich viel leisten wie in fünf Tagen.