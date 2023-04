AMS-Chef: „Nicht g’scheit, wenig zu arbeiten“

„Arbeit ist (k)eine Kunst?", ist in der linken unteren Ecke des Bildes zu lesen, das neben dem Schreibtisch hängt, den Gerhard Straßer am 28. April räumen wird. Der Geschäftsführer des Arbeitsmarktservice Oberösterreich wurde im März 65. Mit Monatsende geht der Innviertler in Pension, übergibt die Verantwortung an Nachfolgerin Iris Schmidt und Markus Litzlbauer, der vor wenigen Tagen zu Schmidts Stellvertreter bestellt wurde.