Wenn große Wünsche in Erfüllung gehen können

Der Bub ist glühender Kran-Fan. Zuhause spielt er am liebsten in „voller Montur“, sprich gekleidet in Helm und Schutzweste, mit seiner Spielzeugversion des großen Baugeräts. Sein größter Wunsch war aber, einmal in einem echten, großen Kran sitzen zu dürfen. Dank des Vereins Make-A-Wish ist das vor kurzem in Erfüllung gegangen. Theo durfte mit einem Kranführer in der Kabine mitfahren. Auch als es mit dem Lift 25 Meter hoch ging, hatte der Bub keine Angst und strahlte über das ganze Gesicht. Zum Abschluss gab es noch einen echten Bauhelm als Geschenk.