VSV verstärkt die Abwehr mit Routinier Mark Katic

In der Saison 2010/11 absolvierte Katic elf NHL-Spiele für die New York Islanders, 2012/13 erfolgte dann der Wechsel nach Europa. Sechs Saisonen DEL, vier bei Zagreb in der KHL sowie zwei in Schwedens SHL hat der 33-Jährige am Buckel. Mit Berlin und Mannheim wurde er in Deutschland auch jeweils Meister. Jetzt verteidigt er zwei Jahre in Villach: „Ich freue mich auf den VSV und die Fans. Aber auch auf die Stadt und die wunderschöne Gegend. Ich werde in jedem Spiel mein Bestes geben. Meine läuferischen und technischen Fähigkeiten sowie meine Skills sind meine größten Stärken.“