Supermarkt-Angestellte von Ladendieb verletzt

Die Tat ereignete sich am Freitag gegen 7.30 Uhr in einem Supermarkt am Hauptplatz in St. Veit. Eine Kassiererin beobachtete einen Mann dabei, wie er Waren stehlen wollte und stellte ihn zur Rede. Die 59-Jährige forderte den Unbekannten auf, seine Jacke zu öffnen und das Diebesgut herauszuholen. „Dabei kam es zu einem Gerangel, wobei der Täter die linke Hand der Kassiererin so verbog, dass sie verletzt wurde. Danach flüchtete der Mann“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion.