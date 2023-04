„Armored Core VI“: Veröffentlichungstermin fixiert

In „Armored Core VI: Fires of Rubicon“ verschlägt es Gamer auf denabgelegenen Planeten Rubicon 3, wo eine geheimnisvolle Substanz namens „Coral“ entdeckt wurde. Als Energiequelle sollte sie laut einer Mitteilung von Bandai Namco die technologischen und kommunikativen Fähigkeiten der Menschheit drastisch verbessern, löste stattdessen jedoch eine Katastrophe auf, die den Planeten und die umliegenden Sterne „mit Flammenstürmen geißelte und in ein brennendes Sternensystem verwandelte“.