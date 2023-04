Eine tagelange „Schweinejagd“ im Sauwald

Bad in einem Pool

Am Mittwoch tauchten zwei der Rüsselnasen in einem Pool in Kopfing auf, in dem sie sich sauwohl fühlten. „Mit Hilfe von drei Nachbarn gelang es uns, die beiden Mini-Schweine schließlich einzufangen, zu sichern und zur Sternenhof Arche in Engelhartszell zu bringen“, sagt Greil: „Das war ganz schön anstrengend. Wir haben uns zu dritt mit einer Decke auf die Tiere gelegt, um sie erwischen zu können. Sie sind sehr schnell und wendig.“