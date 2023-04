Exklusive Uhren am Fiskus vorbeigemogelt

Hätte etwas für die korrekte Abwicklung getan

In Ungarn angekommen, sei er dann schwer an Corona erkrankt und für mehrere Wochen in Quarantäne gewesen. „Als ich dann die Uhren bei der ungarischen Zollbehörde verzollen wollte, hieß es, dass der Warenwert nicht über 10.000 Euro liegen dürfe und somit eine Verzollung nicht möglich sei“, berichtet der Geschäftsmann, der damit dem Schöffensenat signalisieren will, alles für eine korrekte Abwicklung getan zu haben.