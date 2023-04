Explosion bei Brückenabbau: Mann schwer verletzt

Der 40-jährige Angestellte aus Graz war gegen 8.35 Uhr mit Abbauarbeiten an einer Eisenbahnbrücke in Aich, Gemeinde Bleiburg, beschäftigt. Die aus Eisen bestehende Brücke wird in Teile zerschnitten und so zum Abtransport vorbereitet. Das Zerschneiden erfolgt mittels Autogenschweißgeräten.