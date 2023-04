Industrie-Präsident will Atomkraftwerke bauen

Diese Aussagen von Thomas Salzer jagen Schockwellen quer durchs Land. Der Präsident der Industriellenvereinigung NÖ hatte im ORF seine Gedanken zur Energieversorgung in Worte gefasst. Auch wenn alle Potenziale an Wasserkraft, Wind- und Solarenergie ausgebaut würden, gebe es in 30 Jahren nicht genug Strom, so der Befund des Industriellen. Salzers Lösungsansatz: Fracking zur Gasgewinnung und Atomkraftwerke!