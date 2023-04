Terrarium löst Brand in einem Kinderzimmer aus

Vermutlich wegen eines technischen Defektes kam es am Mittwoch in den frühen Morgenstunden im Kinderzimmer eines Einfamilienhauses in Enns zu dem Brand. Dieser blieb zwar auf das Zimmer beschränkt, es wurde jedoch das gesamte Obergeschoß durch den Brandrauch in Mitleidenschaft gezogen. Sämtliche Bewohner des Hauses waren nicht in Gefahr, da sie sich zur Brandausbruchszeit nicht im Haus befanden. Die Feuerwehr Enns konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen.