Skicross-Shootingstar auf tonnenschweren Abwegen

Seit Mittwoch nutzen Mathias Graf und seine Ski-Austria-Teamkollegen das perfekte Wetter am Pitztaler Gletscher, um bei tief winterlichen Verhältnissen für die neue Saison zu trainieren. „Wir können bei diesen Bedingungen sehr gut Material testen“, verrät der Kästle-Pilot, der in seiner ersten Weltcupsaison gleich zwei Siege feiern konnte und als bester Österreicher in der Gesamtwertung Rang sieben holte. „Ich habe da einige sehr vielversprechende Prototypen bekommen, mit denen ich jetzt auch in den Gleitkurven voll dabei bin.“