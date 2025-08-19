Pewnys Aus stürzt Freiheitliche ins Personalchaos

Drei Monate wartete die Salzburger FPÖ auf die Rückkehr von Regierungsmitglied Christian Pewny. Sein Abgang trifft die Partei nun dennoch völlig unvorbereitet. Gespräche über einen Nachfolger gab es bis dato nicht.
Pewny trat sein Amt im Juni 2023 an, war also knapp zwei Jahre lang Salzburger Landesrat. Die letzten drei Monate war er allerdings im Krankenstand. Seine Nachfolge soll im September geregelt werden. Die Freiheitlichen streben eine Neuwahl in der Landtagssitzung am 1. Oktober an.
Svazek war bis zuletzt von Pewnys Rückkehr ins Amt ausgegangen. Noch vor wenigen Tagen verkündete sie im Gespräch mit der „Krone“: „Christian Pewny wird in den nächsten Wochen in seine Funktion zurückkehren.“
Noch kein einziges Gespräch mit Ersatzkandidaten
Bemerkenswert: Laut FPÖ haben bisher noch keine Gespräche mit Ersatzkandidaten stattgefunden. Die Regierungspartei bereitete sich offenbar in keiner Weise auf einen Ausfall eines ihrer drei Regierungsmitglieder vor, obwohl ihr die gesundheitlichen Probleme des Radstädter Ex-Bürgermeisters bekannt waren. Jetzt muss die FPÖ-Parteichefin eilig Ersatz finden.
Svazek selbst wird Bereiche aus Pewnys Ressortzuständigkeit nicht dauerhaft übernehmen. „Ich habe in dieser Landesregierung und darüber hinaus genug Arbeit“, sagt sie. Nur die anstehenden Budgetverhandlungen wird sie selbst führen.
Bei der Suche nach einem geeigneten Nachfolger kommt erschwerend hinzu, dass der Koalitionspartner das Ersatz-Regierungsmitglied absegnen muss. Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) könnte Bedingungen stellen.
