Nach Unfall der Floriani müssen Nachbarn helfen

Lieferung eines neuen Fahrzeugs dauert lang

Das ist nötig, weil das verunfallte Einsatzfahrzeug höchstwahrscheinlich ein Totalschaden ist und jetzt fehlt. „Für ein neues Fahrzeug rechnen wird mit Kosten von 600.000 Euro“, sagt Djundja. Ein Teil wird wahrscheinlich von der Versicherung übernommen. Damit wird sich die Finanzierung eines neues Rüstfahrzeuges aber nicht ausgehen. Das Zerstörte war schon mehr als zehn Jahre alt. „Da werden wir in den schwierigen finanziellen Zeiten Hilfe vom Land brauchen“, so der Stadtchef.