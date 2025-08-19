Motorradfahrer kollidiert mit Reh – fataler Sturz

Ereignet hat sich der folgenschwere Unfall gegen 22 Uhr im Gemeindegebiet von Berwang. Der 58-jährige Deutsche war mit seinem Motorrad auf der L21 Berwang-Namloser Straße unterwegs, als er plötzlich mit dem Reh kollidierte, das auf der Fahrbahn stand bzw. diese überqueren wollte.