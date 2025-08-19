Motorradfahrer kollidiert mit Reh – fataler Sturz

Schrecklicher Verkehrsunfall am Montagabend im Tiroler Außerfern: Ein deutscher Motorradfahrer kollidierte mit voller Wucht mit einem Reh, das die Straße überquerte. Der 58-Jährige kam schwer zu Sturz und musste mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.
Ereignet hat sich der folgenschwere Unfall gegen 22 Uhr im Gemeindegebiet von Berwang. Der 58-jährige Deutsche war mit seinem Motorrad auf der L21 Berwang-Namloser Straße unterwegs, als er plötzlich mit dem Reh kollidierte, das auf der Fahrbahn stand bzw. diese überqueren wollte.
Notarzthubschrauber rückte an
Der Biker stürzte durch den Zusammenstoß und zog sich dabei erhebliche Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung durch die Rettung am Unfallort wurde der Verletzte mit dem Notarzthubschrauber RK-2 ins Bezirkskrankenhaus nach Reutte geflogen, berichtete die Polizei.
Ob das Wildtier die schwere Kollision mit dem Motorradfahrer überlebt hat, ist indes noch nicht bekannt.
