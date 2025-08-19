Hinterlistiger Fehde-Plan am Set von „Black Swan“

Er ist als Regisseur dafür bekannt, mit allen möglichen Tricks das Bestmögliche aus seinen Stars herauszukitzeln. Jetzt verriet Darren Aronofsky, dass er am Set von „Black Swan“ die gleiche Rivalität zwischen Mila Kunis und Natalie Portman zu erzeugen versuchte, wie sie in dem Psycho-Thriller zwischen den beiden Balletttänzerinnen auf der Leinwand herrschte. Doch sein Plan, eine Fehde zu erzeugen, ging vollkommen daneben ...
Im Magazin „Vogue“ enthüllte Portman, dass der Filmmacher aktiv versucht hatte, sie und Kunis voneinander fernzuhalten. Dann habe Aronofsky vor ihr das Talent von Mila über den grünen Klee gelobt. Ihre Reaktion darauf war für ihn bitter enttäuschend: „Ja, sie ist so fucking talentiert und ich liebe sie über alles.“
Kunis und Portman ließen Aronofsky auflaufen
Kunis verriet dann, dass Aronofsky es anschließend auch bei ihr probiert habe und behauptete: „Nat arbeitet total viel und hart, sogar am Wochenende.“ Ihre Reaktion darauf: „Ich habe Natalie eine Textnachricht geschrieben und sie hat gemeint: ,Wovon redet er?‘ Da haben wir gewusst, was Darren ausheckt.“
In den nächsten Wochen machten sich die Schauspielerinnen einen Spaß daraus, Aronofsky auflaufen zu lassen, wenn er mit allen möglichen Psycho-Tricks versuchte, einen Streit vom Zaun zu brechen. Bis er den Braten roch: „Ich habe realisiert, dass sie wussten, was ich vorhabe und sich über mich lustig machten. Sie waren einfach zu schlau, um auf meine Methoden reinzufallen.“
„Sehr netter, liebenswerter Typ“
Seine Ex-Hauptdarstellerinnen bestehen darauf, dass sie den als kompromisslosen Perfektionisten verschrienen Regisseur von Anfang an sehr geschätzt haben. Kunis: „Sobald die Kameras aus waren, war er in Wirklichkeit ein sehr netter, liebenswerter Typ. Er hat uns sogar an unserem freien Tag ins Kino gefahren.“
Für Portman war die Zusammenarbeit so eng wie noch mit keinem anderen Regisseur: „Jedes Mal, wenn wir geredet haben, hat er mir einen kleinen Schlüssel gegeben, mit dem ich die Szene für mich aufschließen konnte.“
Oscar für Portman
„Black Swan“ schlug 2010 bei einem Budget von nur 13 Millionen Dollar mit einem weltweiten Umsatz von 329 Millionen Dollar richtig ein. Der Film wurde für fünf Academy Awards nominiert und Portman gewann den Oscar als beste Hauptdarstellerin.
