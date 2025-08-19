Seltener Angriff
Alligator verletzt Wanderin in Sumpf in Florida
Eine Frau wurde auf einem Wanderweg in Florida von einem Alligator angegriffen. Das Tier sprang wie aus dem Nichts aus dem Wasser und biss die Frau in Arme und Beine – sie musste im Krankenhaus behandelt werden.
Die Behörde Florida Fish and Wildlife Conservation berichtete über den Vorfall am Sonntag. Über den Zustand des Opfers wurde allerdings nichts bekanntgegeben.
Hinweisschilder an Wanderwegen angebracht
Angriffe durch Alligatoren sind sehr selten – umso überraschender ist der Vorfall am Bird Rookery Swamp Trail. Das Gebiet verfügt über rund 20 Kilometer lange Wander- und Radwege. Der Sender CBS berichtet, befinden sich entlang der Strecken Hinweisschilder, die vor Alligatoren warnen.
Eine Wanderin, die selbst gern in dem Gebiet wandert, zeigte sich entsetzt über den Vorfall: „Ich bin schockiert. Ich habe noch nie gehört, dass jemand von einem Alligator angegriffen oder gebissen wurde“, sagte Susan Knowlton gegenüber dem Sender und fügte hinzu, dass sie sich von den Reptilien nie bedroht gefühlt habe. „Meiner Erfahrung nach sind sie sehr sanftmütig.“
Tödlicher Angriff erst im Mai
Erst im Mai hatte es einen Alligatorangriff in Zentralflorida gegeben, der tödlich endete. Eine 61-jährige Frau war mit ihrem Ehemann in einem Kanu unterwegs. Das Tier soll das Boot zum Kentern gebracht haben und das Opfer gebissen haben – trotz Rettungsversuche durch den Gatten kam die Frau ums Leben.
Laut CBS wurden seit 1948 in Florida 489 unprovozierte Bisse durch Alligatoren gemeldet, von denen 31 tödlich endeten. Das Risiko, einem Alligator zu begegnen, sei während der Paarungs- und Brutzeit im Frühling und Sommer am höchsten, da die Tiere dann am aktivsten und angriffslustigsten sind.
