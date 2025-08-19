Vorteilswelt
Crash wegen Rechen

Nach Unglück mit Quad ins Leben zurückgeholt

Oberösterreich
19.08.2025 09:01
Quads sind beliebt, aber nicht ungefährlich (Symbolbild).
Quads sind beliebt, aber nicht ungefährlich (Symbolbild).(Bild: Doku NÖ)

Dramatischer Unfall mit einem Quad im Bezirk Perg (Oberösterreich): Wegen eines Rechens, den ein Paar von der Arbeit mit nach Hause bringen wollte, wurde das vierrädrige Gefährt unlenkbar und prallte gegen eine Hauswand. Dabei wurde die Mitfahrerin so schwer verletzt, dass sie vor Ort wiederbelebt werden musste.

Ein 41-Jähriger aus Pabneukirchen war mit seinem Quad gegen 19.40 Uhr gemeinsam mit seiner 31-jährigen Lebensgefährtin auf einer Zufahrtsstraße zu seinem Bauernhof unterwegs. Am Fahrzeug befanden sich noch zwei Stück Rechen, welche ohne Befestigung, parallel zum Fahrzeug verlaufend, abgelegt worden waren. Ein Rechen dürfte sich beim Einlenken am Gashebel verfangen haben und das Quad fuhr frontal gegen die Hausmauer.

Gegen Mauer geprallt
Die Frau wurde vom Fahrzeug geschleudert, prallte gegen die Mauer und kam zwischen Mauer und Quad zu liegen. Der Mühlviertler stürzte mit dem Kopf voran vom Fahrzeug und prallte ebenso gegen die Mauer. Der 68-jährige Anrainer entdeckte die beiden Schwerverletzten und setzte die Rettungskette in Gang.

Frau musste reanimiert werden
Die 31-jährige Frau musste reanimiert werden und wurde anschließend mit dem Rettungshubschrauber „Christophorus 15“ in das Landesklinikum Amstetten geflogen. Der 41-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber „Christophorus 10“ in das Unfallkrankenhaus Linz geflogen.

Oberösterreich

