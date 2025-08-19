Nach Unglück mit Quad ins Leben zurückgeholt

Ein 41-Jähriger aus Pabneukirchen war mit seinem Quad gegen 19.40 Uhr gemeinsam mit seiner 31-jährigen Lebensgefährtin auf einer Zufahrtsstraße zu seinem Bauernhof unterwegs. Am Fahrzeug befanden sich noch zwei Stück Rechen, welche ohne Befestigung, parallel zum Fahrzeug verlaufend, abgelegt worden waren. Ein Rechen dürfte sich beim Einlenken am Gashebel verfangen haben und das Quad fuhr frontal gegen die Hausmauer.