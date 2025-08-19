Schon wieder wurde Bankomat in die Luft gejagt

Bande lieferte sich Verfolgungsjagd

Denn vermutlich geht auch dieser Coup auf das Konto jener Niederländer mit marokkanischen Wurzeln, die heuer schon für aufsehenerregende Coups gesorgt hatten – und das nicht nur in Österreich. Einer der spektakulärsten Einsätze war jener nach einer Bankomatsprengung in Gmunden in Oberösterreich, nach der die Täter einen Fluchtwagen geraubt, diesen abgefackelt und dann nach einer halsbrecherischen Flucht in Bayern mit einem weiteren Pkw verunfallt waren.