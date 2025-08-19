Vorteilswelt
In kleinem Ort

Schon wieder wurde Bankomat in die Luft gejagt

Oberösterreich
19.08.2025 07:27
Der Bankomat flog in die Luft, die Täter sind weg
Der Bankomat flog in die Luft, die Täter sind weg(Bild: Matthias Lauber/laumat.at)

Und sie haben wieder zugeschlagen! Schon rund zwei Dutzend Mal flogen Bankomaten heuer in Österreich in die Luft. Dieses Mal war es ein kleiner Ort in Oberösterreich, den sie als Tatort auserkoren haben. Um 3.10 Uhr riss ein Knall die Bewohner aus dem Schlaf – die Täter entkamen mit ihrer Beute.

Völlig verwüstet ist das Foyer der Raiffeisen-Filiale von Hofkirchen im Traunkreis, wo in der Nacht zum Dienstag eine Detonation für Aufregung sorgte. Der Bankomat war gesprengt worden. Eine Alarmfahndung nach den Tätern blieb ohne Erfolg, jetzt hoffen Ermittler auf die Auswertung der Spuren.

Bande lieferte sich Verfolgungsjagd
Denn vermutlich geht auch dieser Coup auf das Konto jener Niederländer mit marokkanischen Wurzeln, die heuer schon für aufsehenerregende Coups gesorgt hatten – und das nicht nur in Österreich. Einer der spektakulärsten Einsätze war jener nach einer Bankomatsprengung in Gmunden in Oberösterreich, nach der die Täter einen Fluchtwagen geraubt, diesen abgefackelt und dann nach einer halsbrecherischen Flucht in Bayern mit einem weiteren Pkw verunfallt waren.

Wie hoch die Beute beim aktuellen Fall in Hofkirchen im Traunkreis ist, muss von den Ermittlern erst geklärt werden. Von den Tätern fehlt jedenfalls jede Spur.

