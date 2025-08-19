US-Farmen kämpfen mit Vogelgrippe

„Das A(H5N1)-Virus bindet an den Neuraminidase-Rezeptoren, die in den Eutern und Atemwegen von Kühen reichlich vorhanden sind. Das bedeutet, dass das Einatmen des Virus und der Kontakt mit infizierter Milch Möglichkeiten für die Ausbreitung auf einem Bauernhof sind“, sagte Jason Lombard von der Colorado State University. Das Virus sei in Milch, auf Geräten wie Melkmaschinen und im Abwasser gefunden worden, außerdem in der Luft als Aerosol in kalifornischen Milchbetrieben, heißt es in der britischen Wissenschaftszeitschrift „Nature“.